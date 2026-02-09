"Rat u Ukrajini bi odavno bio gotov" Sijarto: Problem je što se EU mešala u Trampove postupke

Večernje novosti pre 9 minuta
"Rat u Ukrajini bi odavno bio gotov" Sijarto: Problem je što se EU mešala u Trampove postupke

SUKOB u Ukrajini bi već bio završen da se Evropljani nisu suprotstavili mirovnim težnjama američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je sinoć ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

- Da Evropljani nisu osujetili napore predsednika SAD Trampa, uveren sam da bi mir u Ukrajini bio postignut za nešto više od godinu dana. Od samog početka, Evropljani su ovaj rat smatrali svojim. Kažu 'Ovo je naš rat'. U stvarnosti, to nije naš rat - rekao je Sijarto u intervjuu za gruzijski televizijski kanal Rustavi 2. Prema njegovim rečima, u Evropi vlada "ratni fanatizam" i Evropljani nisu zainteresovani za postizanje sporazuma između Rusije i
