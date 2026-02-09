Đoković zadržao treću poziciju

Vesti online pre 10 minuta
Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, zadržao je treće mesto na najnovijoj ATP listi sa 5.280 bodova, dok je Španac Karlos Alkaras i dalje prvi sa 13.150 poena.

Posle plasmana u finale Australijan opena Novak Đoković popeo se na treće mesto ATP liste i zadržao se sada na toj poziciji. Alkaras je izgubio bodove, ali ga to nije ugrozilo na drugom mestu dok je Italijan Janik Siner drugi teniser sveta sa 10.300 bodova. Četvrto mesto zauzima Aleksandar Zverev sa 4.605 poena, a peti je Lorenco Museti. U prvih deset su i Feliks Ože-Alijasim, Tejlor Fric, Aleks de Minor, Ben Šelton i Aleksandar Bublik. Drugorangirani srpski
