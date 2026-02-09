Tužilaštvo traži 45 godina zatvora za Tačija

Vesti online pre 21 minuta  |  Fonet (A. S.)
Tužilaštvo traži 45 godina zatvora za Tačija

Kancelarija specijalnog tužioca zatražila je danas pred Specijalizovanim većima za Kosovo u Hagu jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora za bivšeg predsednika Kosova Hašima Tačija i trojicu drugih optuženih za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene na Kosovu i severu Albanije 1998. i 1999. godine.

Specijalna tužiteljka Kimberli Vest izjavila je da tužilaštvo ne traži osuđujuću presudu protiv Generalštaba Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), već protiv konkretnih optuženih – Tačija, bivših predsednika Skupštine Kosova Kadrija Veseljija i Redžepa Seljimija, kao i bivšeg poslanika Jakupa Krasnićija, javlja Radio Slobodna Evropa. Vest je navela da se traži osuđujuća presuda po svim tačkama optužnice i jedinstvena kazna zasnovana na individualnom doprinosu svakog
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Završna reč tužioca na suđenju Tačiju: Napadi na civile bila politika vrha OVK

Završna reč tužioca na suđenju Tačiju: Napadi na civile bila politika vrha OVK

Danas pre 21 minuta
Specijalno tužilaštvo u Hagu traži po 45 godina zatvora za Tačija i trojicu bivših lidera tzv. OVK

Specijalno tužilaštvo u Hagu traži po 45 godina zatvora za Tačija i trojicu bivših lidera tzv. OVK

RTS pre 41 minuta
Tužilaštvo traži 45 godina zatvora za Tačija i trojicu lidera OVK, smatraju da su odgovorni za teške zločine na KiM…

Tužilaštvo traži 45 godina zatvora za Tačija i trojicu lidera OVK, smatraju da su odgovorni za teške zločine na KiM, zastrašivanja trajala i tokom suđenja

Blic pre 1 sat
Tužilaštvo u Hagu traži po 45 godina zatvora za Tačija i ostale vođe OVK

Tužilaštvo u Hagu traži po 45 godina zatvora za Tačija i ostale vođe OVK

Bujanovačke pre 1 sat
Završne reči na suđenju u Hagu! Tužilaštvo traži osuđujuću presudu od po 45 godina zatvora za Tačija i ostale (video)

Završne reči na suđenju u Hagu! Tužilaštvo traži osuđujuću presudu od po 45 godina zatvora za Tačija i ostale (video)

Kurir pre 1 sat
Tužilaštvo zatražilo 45 godina zatvora za Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija

Tužilaštvo zatražilo 45 godina zatvora za Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija

Radio sto plus pre 1 sat
Tužilaštvo zatražilo 45 godina zatvora za Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija

Tužilaštvo zatražilo 45 godina zatvora za Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoHašim TačiHagTužilaštvoKosovo i MetohijaAlbanijaOVKsrbijavesti

Politika, najnovije vesti »

Vučić zamolio prijatelje i kolege: Ne izjašnjavajte se o tome da bi trebalo da budem premijer

Vučić zamolio prijatelje i kolege: Ne izjašnjavajte se o tome da bi trebalo da budem premijer

Insajder pre 6 minuta
Raguš sa predsednikom Narodne skupštine Tanzanije o međuparlamentarnoj saradnji

Raguš sa predsednikom Narodne skupštine Tanzanije o međuparlamentarnoj saradnji

RTV pre 26 minuta
Đurić i Mort potpisali novi Okvir razvojnog partnerstva između Vlade Srbije i UN

Đurić i Mort potpisali novi Okvir razvojnog partnerstva između Vlade Srbije i UN

RTV pre 41 minuta
Završna reč tužioca na suđenju Tačiju: Napadi na civile bila politika vrha OVK

Završna reč tužioca na suđenju Tačiju: Napadi na civile bila politika vrha OVK

Danas pre 21 minuta
Strukovno udruženje policajaca: Srbija među najsigurnijim zemljama Evrope

Strukovno udruženje policajaca: Srbija među najsigurnijim zemljama Evrope

Vreme pre 1 minut