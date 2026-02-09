Tužilaštvo traži 45 godina zatvora za Tačija

Kancelarija specijalnog tužioca zatražila je danas pred Specijalizovanim većima za Kosovo u Hagu jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora za bivšeg predsednika Kosova Hašima Tačija i trojicu drugih optuženih za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene na Kosovu i severu Albanije 1998. i 1999. godine.

Specijalna tužiteljka Kimberli Vest izjavila je da tužilaštvo ne traži osuđujuću presudu protiv Generalštaba Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), već protiv konkretnih optuženih – Tačija, bivših predsednika Skupštine Kosova Kadrija Veseljija i Redžepa Seljimija, kao i bivšeg poslanika Jakupa Krasnićija, javlja Radio Slobodna Evropa. Vest je navela da se traži osuđujuća presuda po svim tačkama optužnice i jedinstvena kazna zasnovana na individualnom doprinosu svakog