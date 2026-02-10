"Imamo plan za Topića - oduzeto mu je nešto što voli od malena"

Nikola Topić se vratio na parket posle životne bitke kada mu je dijagnostikovan rak testisa.

Pobedio je mladi košarkaš tu nedaću i debitovao je u G ligi, za Oklahoma Siti Blu, gde je na prvom meču upisao po sedam poena i asistencija za 16 minuta. Trener filijale Oklahome, Danijel Dikson, obratio se novinarima posle meča i govorio o Topiću. "Neću da ulazim u detalje oko svega. Nismo ni ulazili od kada je počeo ovaj proces za njega. Idemo korak po korak. Imamo plan za njega", rekao je Dikson. Na pitanje da li postoji restrikcija minuta za srpskog bisera,