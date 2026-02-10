"Imamo plan za Topića - oduzeto mu je nešto što voli od malena"

B92 pre 3 sata
"Imamo plan za Topića - oduzeto mu je nešto što voli od malena"

Nikola Topić se vratio na parket posle životne bitke kada mu je dijagnostikovan rak testisa.

Pobedio je mladi košarkaš tu nedaću i debitovao je u G ligi, za Oklahoma Siti Blu, gde je na prvom meču upisao po sedam poena i asistencija za 16 minuta. Trener filijale Oklahome, Danijel Dikson, obratio se novinarima posle meča i govorio o Topiću. "Neću da ulazim u detalje oko svega. Nismo ni ulazili od kada je počeo ovaj proces za njega. Idemo korak po korak. Imamo plan za njega", rekao je Dikson. Na pitanje da li postoji restrikcija minuta za srpskog bisera,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"To što je bio na terenu je važnije od igre": Topićev trener oduševljen, oglasio se zbog Srbina

"To što je bio na terenu je važnije od igre": Topićev trener oduševljen, oglasio se zbog Srbina

Mondo pre 1 sat
Trener o Topiću: Korak po korak… Imamo plan za njega!

Trener o Topiću: Korak po korak… Imamo plan za njega!

Sport klub pre 3 sata
Lepe vesti za dobro jutro - zaigrao Nikola Topić VIDEO

Lepe vesti za dobro jutro - zaigrao Nikola Topić VIDEO

B92 pre 5 sati
Pobedio rak i vratio se na teren: Topić uz ovacije debitovao u NBA razvojnoj ligi

Pobedio rak i vratio se na teren: Topić uz ovacije debitovao u NBA razvojnoj ligi

Newsmax Balkans pre 6 sati
Nikola Topić zaigrao posle tri meseca i kancera testisa

Nikola Topić zaigrao posle tri meseca i kancera testisa

Euronews pre 7 sati
Srpski košarkaš Nikola Topić se vratio na teren

Srpski košarkaš Nikola Topić se vratio na teren

Politika pre 6 sati
Denver „prokockao“ prednost u poslednjih pola minuta: Jokić nije uspeo da pogodi za trijumf (VIDEO)

Denver „prokockao“ prednost u poslednjih pola minuta: Jokić nije uspeo da pogodi za trijumf (VIDEO)

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNikola Topić

Sport, najnovije vesti »

Lalatović: Moj san sa Novim Pazarom je osvajanje Kupa Srbije

Lalatović: Moj san sa Novim Pazarom je osvajanje Kupa Srbije

RTS pre 7 minuta
„Deda mi je usadio da u fudbalu navijam za…“: Ražnatović priznao za koji fudbalski klub navija!

„Deda mi je usadio da u fudbalu navijam za…“: Ražnatović priznao za koji fudbalski klub navija!

Hot sport pre 12 minuta
Lalatović zvanično u Novom Pazaru: Ne smem ništa da obećam, daću sve od sebe i verujem da možemo u Evropu (VIDEO)

Lalatović zvanično u Novom Pazaru: Ne smem ništa da obećam, daću sve od sebe i verujem da možemo u Evropu (VIDEO)

RINA pre 12 minuta
U centru „Vujadin Boškov" konačno bez i jedne primedbe na vošinu igru Tanjga ponosan na kolektiv posle rapsodije

U centru „Vujadin Boškov" konačno bez i jedne primedbe na vošinu igru Tanjga ponosan na kolektiv posle rapsodije

Dnevnik pre 3 minuta
Futsaleri Vojvodine u sredu protiv Partizana u Kupu Srbije (21). Uloga finaliste obavezuje

Futsaleri Vojvodine u sredu protiv Partizana u Kupu Srbije (21). Uloga finaliste obavezuje

Dnevnik pre 13 minuta