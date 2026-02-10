Advokat: Očekujem da Upravni sud brzo poništi odluku Senata univerziteta u slučaju Jelene Kleut

Advokat Veljko Milić izjavio je danas da očekuje da Upravni sud "što pre" donese presudu i poništi odluku Senata Univerziteta u Novom Sadu zbog koje je profesorka Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta Jelena Kleut dobila otkaz.

Milić je novinarima rekao da činjenica da je Upravni sud odbacio donošenje privremene mere koja bi značila privremeni povratak Jelene Kleut na posao nikako ne znači da je postupanje Senata bilo zakonito.

"Upravni sud o tome treba tek da odlučuje i nadam se da će o tome odlučivati što pre. Uveren sam da će sud poništiti odluke Senata, jer su očigledno nezakonite", kazao je Milić.

Objasnio je da privremene mere predstavljaju pravna sredstva kojima sud može privremeno da uredi odnos u spornim situacijama i dodao da se takve mere ne donose previše često, a uslovi pod kojima se donose su strogi.

"Ovaj slučaj nije važan samo za Jelenu Kleut, već je od interesa za čitavu akademsku zajednicu, jer ukoliko takvo nezakonito ponašanje Senata ne bude utvrđeno od strane suda, to će otvoriti Pandorinu kutiju i zapravo pokazati Senatu jedan jasan put da se na taj način može postupati prema univerzitetskim nastavnicima koji iz određenih razloga nisu po volji Senata", rekao je Milić.

Dodao je da su i on i Jelena Kleut saznali iz tabloida da je Upravni sud odbacio donošenje privremene mere.

Donošenje privremene mere odbacio je i Osnovni sud u Novom Sadu.

Novi Sad

