Bratina: Moguća nova procedura za REM, mislim da će ići direktno na glasanje, bez pregovora

Beta pre 2 sata

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina izjavio je danas da "ima saznanja" da će čitava procedura za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) - biti ponovljena.

"Mislim da će ova sledeća procedura ići bez ikakvih pregovora, nego samo na glasanje (u Skupštini). To bi bilo najpravednije, ako se već članovi Saveta REM-a biraju u Skupštini, onda Skupština treba da ih izabere slobodnim glasanjem", rekao je Bratina za Radio-televiziju Srbije.

On je kazao da se njemu lično ne dopada što Srbija sada nema telo koje može da zaštiti gledaoce od različitih prekršaja, a na pitanje ko onda trenutno snosi odgovornost, ministar je kazao da - "ne snosi niko, jer je REM zadužen za to", dodajući da bi voleo da je njegovo ministarstvo zaduženo za to.

Upitan ko snosi odgovornost zašto nisu izabrani svi članovi Saveta REM-a, ministar je kazao da - niko ne snosi odgovornost. "Videli smo kako se to odigravalo u Skupštini", dodao je ministar.

Na komentar da se u javnosti stvorio utisak da se "trgovalo" brojem članova sa jedne ili druge strane, Bratina je kazao da vlast ima većinu u parlamentu koja može da izglasa REM "čisto od ljudi koje želi".

"Međutim, vladajuća većina je prvo ponudila razgovore o tome, a onda su se pokazali zahtevi koji nisu nimalo korektni. Zato nemamo REM sada", rekao je ministar.

Upitan zbog čega nije izabran kandidat za člana REM-a na predlog manjinskih zajednica, među kojima su bila dva kandidata bošnjačke i albanske zajednice,  Bratina je  kazao: "Zbog čega da izglasamo baš te dve manjine"?

"Zašto bi oni bili predlog? Ne moramo svaki predlog da usvojimo. Zašto ne bi bio neko iz neke druge manjine, zašto ne neki Rom? Ako vi imate opstrukcije, vi možete skoro nikad da izaberete REM. Svaki put kad se uradi procedura, neko može da bude nezadovoljan i da se povuče", naveo je Bratina.

(Beta, 10.02.2026)

Ključne reči

IzboriREMBoris Bratina

