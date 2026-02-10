Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Beta pre 1 sat

Skup podrške aktivisti Stevanu Mihailoviću, kome je demoliran automobil, počeo je večeras u 19 časova na kragujevačkom Đačkom trgu.

Građani su prošetali do prostorija Srpske napredne stranke (SNS) ispred kojih se nalazi kordon policije, a u prostorijama su aktivisti te partije.

Mihailović je kazao okupljenima da je napad na njegovu imovinu pokušaj zastrašivanja te zamolio gradonačelnika Kragujevca Nikolu Dašića da pronađe "vandale koji su uništili auto".

"Ljudi iz zborova nisu nasilni, niti je iko iz zborova napravio bilo kakav incident, a bili smo na masovnim skupovima. Do sada se u Kragujevcu ovo nije dešavalo. A nije se dešavalo, jer su protesti bili masovni. Sada je manje ljudi ostalo i oni žele i vas da zastraše", rekao je aktivista.

Mihailovićev automobil je oštećen sinoć oko 23 sata, nakon što ga je lokalni portal blizak vlasti "Ucentar" targetirao.

Zborovi građana i opozicione stranke su osudile taj čin, a gradonačelnik Kragujevca i poverenik gradskog odbora Srpske napredne stranke Nikola Dašić je na svom Fejsbuk profilu napisao da osuđuje svaki vid vandalizma te pozvao nadležne organe da "urade svoj posao".

(Beta, 10.02.2026)

Povezane vesti »

Održan SKUP PODRŠKE Stevanu Mihailoviću (FOTO)

Održan SKUP PODRŠKE Stevanu Mihailoviću (FOTO)

InfoKG pre 55 minuta
Dašić: Osuđujem svaki vid vandalizma

Dašić: Osuđujem svaki vid vandalizma

RTK pre 40 minuta
Održan protest podrške aktivisti Stevanu Mihailoviću

Održan protest podrške aktivisti Stevanu Mihailoviću

Ritam grada Kg pre 24 minuta
Protest u Kragujevcu zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Protest u Kragujevcu zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Insajder pre 1 sat
Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Serbian News Media pre 1 sat
U Kragujevcu protest podrške Stevanu Mihailoviću (BLOG, VIDEO)

U Kragujevcu protest podrške Stevanu Mihailoviću (BLOG, VIDEO)

Glas Šumadije pre 1 sat
Dašić: Vandalizam nema opravdanje, institucije da reaguju

Dašić: Vandalizam nema opravdanje, institucije da reaguju

iKragujevac pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaSNSKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Zemljotres jačine 4, 7 stepeni na Kosovu, osetio se i u Leskovcu

Zemljotres jačine 4, 7 stepeni na Kosovu, osetio se i u Leskovcu

Jugmedia pre 0 minuta
Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Kosovo, epicentar u Štrpcu

Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Kosovo, epicentar u Štrpcu

Glas Šumadije pre 0 minuta
Kragujevački vatrogasci večeras ugasili požar na objektu preduzeća Jelovica

Kragujevački vatrogasci večeras ugasili požar na objektu preduzeća Jelovica

Glas Šumadije pre 5 minuta
Požar u distributivnom centru Jelovice u Kragujevcu

Požar u distributivnom centru Jelovice u Kragujevcu

RTK pre 0 minuta
Papirni novac kao istorijska čitanka u Muzeju Jadra: Izložba Narodnog muzeja Leskovac "Papir govori - novac Srbije i…

Papirni novac kao istorijska čitanka u Muzeju Jadra: Izložba Narodnog muzeja Leskovac "Papir govori - novac Srbije i Jugoslavije 1887-1996" (foto)

Kurir pre 0 minuta