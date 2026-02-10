Makron upozorava na dalje napetosti u odnosima sa SAD: Evropa zatišje ne sme pogrešno da tumači

Beta pre 1 sat

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da bi Evropa trebalo da se pripremi na nove napetosti u odnosima sa SAD i da nedavni spor oko Grenlanda shvati kao znak za buđenje kako bi se progurale dugo odlagane ekonomske reforme i ojačala moć Evropske unije.

U intervjuima objavljenim u više evropskih novina, Makron je rekao da Evropa ne bi smela da zatišje u odnosima sa Vašingtonom pogrešno protumači kao trajnu promenu, uprkos prividnom okončanju sporova oko Grenlanda, trgovine i tehnologije.

"Kada postoji jasan čin agresije, mislim da ne treba da se povijamo ili pokušavamo da postignemo nagodbu. Tu strategiju smo pokušavali mesecima. Ne funkcioniše", rekao je Makron.

Podržao je ideju o novom zajedničkom zaduživanju zemalja EU, poput evroobveznica, što bi finansiralo strateške investicije i omogućilo Evropskoj uniji da "izazove hegemoniju dolara", prenosi Mond.

Ocenio je administraciju Donalda Trampa kao "otvoreno anti-evropsku" koja teži "rasparčavanju" Evropske unije.

"SAD će nas u narednim mesecima, u to nema sumnje, napadati zbog digitalne regulative", dodao je Makron, upozoravajući na mogućnost uvođenja američkih carina na uvoz ukoliko EU primeni Akt o digitalnim uslugama kako bi kontrolisala tehnološke kompanije.

Lideri EU sastaće se u četvrtak u Briselu na samitu na kojem će razgovarati o merama za jačanje ekonomije Unije i njenoj sposobnosti da se na globalnoj sceni suprotstavi SAD i Kini.

(Beta, 10.02.2026)

Ključne reči

Evropska UnijaVašingtonEmanuel Makron

