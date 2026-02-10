Proizvođači mleka u centralnoj Srbiji sutra protestuju i prosipaju mleko, traže uvođenje prelevmana

Beta pre 51 minuta

Više stotina proizvođača mleka iz centralne Srbije, nezadovoljni cenom, otkupom i velikim uvozom mleka, sutra će traktorima blokirati puteve u Mrčajevcima i u Kniću, kod hotela Ravni gaj na putu Kragujevac - Kraljevo, rekli su danas za Betu predstavnici više udruženja iz tog kraja.

Planirali su i da prospu više stotina litara mleka, uz zahtev da država uvede prelevmane (zaštitne takse) kako bi se smanjio uvoz mleka i mlečnih proizvoda i zaštitila domaća proizvodnja.

Član udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Predrag Veljković naveo je da će to udruženje sa udruženjem "Šajkača" iz Čačka blokirati magistralni put u centru Mrčajevaca od 13.00 do 15.00 jer je situacija u proizvodnji mleka "deset puta gora nego 2023. kada su uvedeni prelevmani".

"Od jutros su jednom proizvođaču, koji prodaje mesečno 21 tonu mleka, smanjili cenu u mlekari Lazar za deset dinara, kao i jednom koji prodaje mesečno 55 tona Ubskoj mlekari. Mlekara Jastrebački eko biseri jednom proizvođaču je otkazala otkup", rekao je Veljković za Betu.

Istakao je da proizvođači tih udruženja traže hitno uvođenje kvota i prelevmana za uvoz mleka i mlečnih proizvoda i njihovu kontrolu na granici i nastavak otkupa u mlekarama koje su ga prekinule.

Veljković je rekao da pojedini otkupljivači mleko plaćaju od 25 do 27 dinara, a da je najviša cena oko 55 dinara za litar.

On je naveo da sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem ne žele da razgovaraju jer, kako je rekao, "da je hteo da im pomogne, pomogao bi do sada".

"Samo smo jednom, kada je postavljen na ministarsko mesto, razgovarali sa Glamočićem, posle toga proglasio je naše udruženje političkom organizacijom i stavio ga na njegovu 'crnu listu' i odbijao zahteve za razgovor, a potom nije ni odgovarao," rekao je Veljković.

Spremni su, kako je dodao, da o problemu, ako za njega pokaže interesovanje, razgovaraju sa premijerom Đurom Macutom.

Predsednik Udruženja odgajivača goveda centralne Srbije Milija Palamarević rekao je da će oko 300 proizvođača tog udruženja blokirati put traktorima kod hotela Ravni gaj u Kniću na putu Kragujevac - Kraljevo oko 13.00.

Proizvođači će, prema njegovim rečima, prosipati mleko i ispred firme koja je veliki uvoznik mleka i proizvoda od mleka.

Palamarević je rekao da pojedini otkupljivači plaćaju litar mleka i manje od 20 dinara.

Istakao je da proizvođači traže uvođenje prelevmana na uvoz mleka i proizvoda od mleka i da su spremni da sačekaju desetak dana, a ako država odbije da ih zaštiti oni će nastaviti proteste, prosipanjem stajskog đubriva pred trgovinske lance.

(Beta, 10.02.2026)