Vremenska prognoza za utorak 10. februar 2026: Danas pretežno oblačno i hladnije

Beta pre 7 minuta

U većem delu Srbije danas će biti pretežno oblačno i hladnije vreme, mestimično sa susnežicom i snegom tokom jutra i večeri, i sa kratkotrajnom kišom tokom dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U oblasti Homolja i Pomoravlja kiša će se lokalno lediti na tlu.

U nižim predelima Timočke i Negotinske krajine stvaranje snežnog pokrivača visine od pet do 15 centimetara na planinama.

Duvaće slab i umeren vetar, osim u košavskom području, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, gde će duvati jugoistočni vetar olujne jačine.

Najniža temperatura od minus dva do tri, a najviša i do 10 na jugu Srbije.

U Beogradu jutro oblačno, lokalno sa susnežicom ili kratkotrajnim snegom. U toku dana promenljivo, vetrovito i hladnije.

Duvaće košava - umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko nula, a najviša oko četiri.

(Beta, 10.02.2026)