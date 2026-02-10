(Foto, video) Zabelela se Srbija: Sneg pada u ovim gradovima, od jutros serija udesa - poledica i ledena kiša prave haos na putu!

Zbog snega, jutros je došlo do nekoliko lakših saobraćajnih udesa Sneg i ovog jutra nastavlja da pada širom Srbije Sneg koji je juče pao u Zaječarskom i Borskom okrugu i spustio se skoro do nizija, od jutos je zabeleo Užice, Trstenik, Čačak i Kragujevac.

Nažalost, padavine neminovno dovode i do saobraćajnih nezgoda koje su i jutros zabeležene u okolini Čačka. Naime, kako se može vide na snimcima sa društvenih mreža, u Čačku je preko noći palo nekoliko centimetara snega. Sneg i dalje intenzivno pada, a izazvao je nekoliko manjih udesa u samom centru grada. Takođe, zabeležen je udes i u Preljini, i na toj deonici stvaraju se ogromne gužve u saobraćaju. A prema objavi sa društvenih mreža, na samo dva kilometra od tog
