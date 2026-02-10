Otišli smo da radimo na Aljasku i vratili se sa 15.000 dolara: Studenti iz Beograda odlično zaradili, evo kako se zaposliti i gde se prijaviti

Blic pre 49 minuta
Otišli smo da radimo na Aljasku i vratili se sa 15.000 dolara: Studenti iz Beograda odlično zaradili, evo kako se zaposliti i…
Grupa od šestoro studentata iz Beograda otišla je na sezonski rad na Aljasku, motivisana potencijalno dobrom zaradom Rad u ribarskoj luci Sivod, ukupno do 84 radna sata nedeljno, omogućava im da zarade do 15.000 dolara tokom četiri meseca Studenti iz Beograda Filip (23), Miloš (26), Slobodan (26), Nikola (23), Jovana (21) i Nada (27), podelili su svoje iskustvo sa rada na Aljaski i o neverovatnoj količini novca koji su tamo zaradili. Mladi iz Beograda otisnuli su
Srednji kurs dinara za evro 117,3638 dinara

RTV pre 19 minuta
(Foto, video) Otmičari traže milione! Porodica ima još manje od 2 sata: Poznata voditeljka danima ne zna gde joj je majka…

(Foto, video) Otmičari traže milione! Porodica ima još manje od 2 sata: Poznata voditeljka danima ne zna gde joj je majka, krenula u crkvu i nestala

Blic pre 1 sat
Zlato i srebro preplavili tržište: Zlatare i menjačnice ograničavaju otkup zbog nestabilnih cena

Kurir pre 1 sat
Profesor komunikologije o fenomenu Superboula: To je jedan od retkih događaja koji i dalje okuplja celu Ameriku (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
Sihoksi su šampioni Superboula, ali njihova vlasnica neće zaraditi ni dolar od velike pobede

Forbes pre 8 sati
Koliko je koštao atentat i koja zapadna služba je umešana: Detalji pokušaja ubistva na generala Aleksejeva (video)

Večernje novosti pre 8 sati
Izvršilac atentata na Aleksejeva piznao da je radio za ukrajinsku službu bezbednosti

RTV pre 15 sati
Srednji kurs dinara za evro 117,3638 dinara

RTV pre 19 minuta
Preskupa igračka za bogatu elitu

Radar pre 1 sat
Zlato i srebro preplavili tržište: Zlatare i menjačnice ograničavaju otkup zbog nestabilnih cena

Kurir pre 1 sat
Neobičan oglas: Traži se "online vodoinstalater" za rad od kuće iz Srbije na nemačkim gradilištima

Blic pre 1 sat