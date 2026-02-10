Ovaj deo auto-puta od danas se zatvara Oglasili se Putevi Srbije: Evo kako će se odvijati saobraćaj

Blic pre 7 sati
Ovaj deo auto-puta od danas se zatvara Oglasili se Putevi Srbije: Evo kako će se odvijati saobraćaj
Na auto-putu između petlje Beška i petlje Kovilj izvode se radovi na zameni pešačke ograde Radovi se obavljaju na nadvožnjaku iznad auto-puta Kovilj - Gardinovci Na delu auto-puta od petlje Beška do petlje Kovilj i na nadvožnjaku iznad auto-puta (Kovilj - Gardinovci), od danas do 13. februara, zbog radova će na pojedinim mestima biti zatvarane vozna i zaustavna traka u smeru ka Novom Sadu. Radovi na zameni pešačke ograde izvodiće se tokom svetlog dela, a
