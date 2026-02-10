Petković preneo Žiofreu da će primena prištinskih zakona naškoditi Srbima na KiM (foto)

Petar Petković izrazio je zabrinutost zbog posledica sprovođenja zakona Naglasio je značaj očuvanja srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija, koje su deo dogovorene ZSO Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa zamenikom generalnog direktora Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) za Zapadnu Evropu Emanuelom Žiofreom kome je preneo da će primena takozvanih prištinskih zakona o strancima i vozilima izazvati nesagledive