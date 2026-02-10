"Tukli su ih metalnim šipkama i palicama dok ne izgube svest" Završnica suđenja u Hagu Tačiju i vođama OVK - Tužilaštvo traži po 45 godina zatvora zbog zločina nad civilima (video)

Blic pre 1 sat
"Tukli su ih metalnim šipkama i palicama dok ne izgube svest" Završnica suđenja u Hagu Tačiju i vođama OVK - Tužilaštvo traži…

Zastupnik žrtava rekao je u završnoj reči da su bivše vođe OVK-a tukli metalnim šipkama i bejzbol palicama zatvorenike dok ne izgube svest Tužilaštvo je tražilo po 45 godina zatvora za optužene bivše vođe OVK.

Specijalno tužilaštvo u Hagu nastavilo je iznošenje završnih reči na suđenju bivšim vođama tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju. Tužilaštvo je predložilo da se optuženi osude na kazne od od po 45 godina po svih 10 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Sajmon Loz, zastupnik žrtava u postupku protiv bivših vođa tzv. OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, istakao je da su pripadnici tzv. OVK prema
