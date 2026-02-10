(Video) Poznato stanje izbodenog taksiste u Novom Sadu: Hitna pomoć zatekla povređenog muškarca, dovezao mušteriju iz Beograda, pa napadnut

Blic pre 5 sati
(Video) Poznato stanje izbodenog taksiste u Novom Sadu: Hitna pomoć zatekla povređenog muškarca, dovezao mušteriju iz…
Komšije nisu primetile ništa neuobičajeno dok se nije okupilo više ljudi na mestu događaja Policija i forenzika završili su uviđaj, a vozilo je zapečaćeno zbog krivične istrage U Novom Sadu je danas u incidentu nožem povređen jedan taksista, a Duška Laketa iz Zavoda za urgentnu medicinu kaže da je muškarac (58) u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine nakon što je zadobio povrede hladnim oružjem na Grbavici u Novom Sadu. Prema njenim
VojvodinaNovi Sad

