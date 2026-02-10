(Video) "Samo mu je suza krenula" Otac je Milanu Miloševiću pred smrt priznao da se kaje, a stariji brat je izvršio samoubistvo: "Okačio se za cevi od radijatora"

Voditelj otvoreno priča o nasilju u porodici i traumama koje su pratile njegovu mladost.

Uprkos svemu, Milan iznosi svoju ambiciju ka mirnom i ispunjenom životu, osećajući žaljenje što nije postao roditelj. Voditelj Milan Milošević u svojoj potresnoj ispovesti u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras u 22.15 sati samo na Blic televiziji, opisuje neprijatne situacije koje je proživljavao, ali i smrt oca od kog je porodica doživljavala nasilje, kao i smrt brata koji je izvršio samoubistvo u zatvoru. Milan Milošević