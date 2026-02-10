Vučić danas na ceremoniji uručenja rešenja za razvoj prerađivačkih kapaciteta

Blic pre 1 sat
Vučić danas na ceremoniji uručenja rešenja za razvoj prerađivačkih kapaciteta
Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovaće ceremoniji uručenja rešenja za podsticaj Ceremonija će se održati u Beogradu, u Ložionici, u 11 časova Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanoj ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Ceremonija kojoj će
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja rešenja za program razvoja prerađivačkih kapacitet

Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja rešenja za program razvoja prerađivačkih kapacitet

RTV pre 1 sat
Predsednik Srbije danas u Ložionici: Vučić uručuje rešenja za razvoj prerađivačkih kapaciteta; ceremonija počinje u 11 časova…

Predsednik Srbije danas u Ložionici: Vučić uručuje rešenja za razvoj prerađivačkih kapaciteta; ceremonija počinje u 11 časova

Dnevnik pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Minhen: Kako uštopovati Trampa, kuglu za razbijanje?

Minhen: Kako uštopovati Trampa, kuglu za razbijanje?

Dojče vele pre 36 minuta
Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja rešenja za program razvoja prerađivačkih kapacitet

Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja rešenja za program razvoja prerađivačkih kapacitet

RTV pre 1 sat
Nastavak iznošenja završnih reči tužilaštva na suđenju Tačiju i ostalima

Nastavak iznošenja završnih reči tužilaštva na suđenju Tačiju i ostalima

Euronews pre 7 minuta
Završnica suđenja u Hagu! Tužilaštvo traži po 45 godina za Tačija i vrh OVK: terete ih za zločine nad civilima, otmice i…

Završnica suđenja u Hagu! Tužilaštvo traži po 45 godina za Tačija i vrh OVK: terete ih za zločine nad civilima, otmice i zatočeništva

Blic pre 42 minuta
Predsednik Srbije danas u Ložionici: Vučić uručuje rešenja za razvoj prerađivačkih kapaciteta; ceremonija počinje u 11 časova…

Predsednik Srbije danas u Ložionici: Vučić uručuje rešenja za razvoj prerađivačkih kapaciteta; ceremonija počinje u 11 časova

Dnevnik pre 41 minuta