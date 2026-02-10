Advokati organizovali protest ispred zgrade novosadskih sudova i tužilaštva zbog „Mrdićevih zakona“

Advokatska komora Vojvodine obustavila je danas rad na jedan dan, a neformalna grupa advokata organizovala je protest ispred zgrade novosadskih sudova i tužilaštva.

Oni od Ministarstva pravde zahtevaju da hitno predloži izmene seta takozvanih „Mrdićevih zakona“. spred suda se okupilo par stotina ljudi koji su zviždali i pravili buku. U jednom momentu su zaposleni u sudu i tužilaštvu izašli iz zgrade i pridružili se protestu, što su građani i advokati pozdravili velikom aplauzom. Sudija Mirjana Šponja obratila se okupljenima ispred svih novosadskih sudova i tužilaštva. Ona je rekla da će prihvatiti poziv Advokatske komore