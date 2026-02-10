Denver „prokockao“ prednost u poslednjih pola minuta: Jokić nije uspeo da pogodi za trijumf (VIDEO)

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Denver „prokockao“ prednost u poslednjih pola minuta: Jokić nije uspeo da pogodi za trijumf (VIDEO)

Košarkaši Denvera Nagetsa su doživelu poraz na domaćem parketu od Klivlend Kavalirsa 117:119 (30:26, 29:28, 33:33, 25:32) posle neizvesne završnice i pored odlične partije Nikole Jokića i 183. tripl-dabla u karijeri.

Jokić je završio utakmicu sa 22 poena uz 14 skokova i 11 asistencija, kao i dve ukradene lopte, a imao je i šut za tri da pogodi za pobedu. Ostalo je bilo tek 0,9 sekundi da proba da pogodi iz okreta i nije uspeo. Nikola Jokić’s game-winning three-pointer is no good at the buzzer as the Cavaliers hold on to beat the Nuggets pic.twitter.com/LIH9TrejZg — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) February 10, 2026 Bila je ovo druga utakmica Džejmsa Hardena u dresu Klivlenda, a
