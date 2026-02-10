Inspekcija ispituje da li je napravljen propust u lečenju devojčice iz Čačka koja je preminula nakon operacije krajnika

Danas pre 9 sati  |  RTS
Inspekcija ispituje da li je napravljen propust u lečenju devojčice iz Čačka koja je preminula nakon operacije krajnika

Četvorogodišnja devojčica iz okoline Čačka preminula je 4. februara nakon operacije krajnika.

O događaju obavešteno je Ministarstvo zdravlja i inspekcija radi na utvrđivađu okolnosti smrti deteta. „Porodici izražavamo najdublje saučešće uz preduzimanje svih mera da utvrdimo razlog ovog tragičnog događaja“, navodi se u saopštenju Opšte bolnice u Čačku nakon vesti o smrti četvorogodišnje devojčice koja je operisana u toj bolnici. Uprava bolnice obavestila je Ministarstvo zdravlja i Zdravstvenu inspekciju o događaju od 4. februara. Iz bolnice je saopšteno da
