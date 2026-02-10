Kurti o suđenju Tačiju: OVK vodila pravedan rat i antikolonijalni ustanak

Danas pre 1 sat  |  KoSSev
Danas je Specijalizovano tužilaštvo u Hagu zatražilo kaznu od po 45 godina zatvora za Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, optužene za ratne zločine tokom oružanog sukoba na Kosovu i u Albaniji 1998–1999. godine.

Ovaj zahtev izazvao je žestoke reakcije političara, predstavnika organizacija bivših pripadnika OVK i zvaničnika u Prištini, koje se nižu jedna za drugom. Glavna tužiteljka Kimberli Vest u završnoj reči istakla je da dokazi izvedeni tokom suđenja potvrđuju odgovornost optuženih i da oni „snose krivičnu odgovornost“. Navela je da dokazi opravdavaju izricanje dugih zatvorskih kazni za sve optužene, precizirajući da su lideri OVK bili „protagonisti udruženog
Albanija o suđenju Tačiju: Ne dozvoliti da pravedna borba OVK bude dovedena u pitanje

Danas pre 1 sat
DPK o suđenju Tačiju: Cilj je izjednačavanje žrtve i agresora i kriminalizacija borbe za slobodu

Danas pre 3 sata
Kosovo Hašim Tači Hag Tužilaštvo Albanija OVK Priština

Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 4 sati
Danas pre 3 sata
Euronews pre 47 minuta