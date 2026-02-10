(VIDEO) Saša Obradović posebno istakao jednog igrača svog tima: Ja se raspadam, mogu da zamislim kako je njima

Košarkaši Crvene zvezde savladali su na gostovanju ekipu Budućnosti u meču 18. kola grupne faze ABA lige rezultatom 91:80 (29:22, 9:23, 26:22, 16:24).

To je bila ujendno i utakmica poslednjeg kola prvog dela takmičenja u ABA ligi, a obe ekipe su izborile plasmna u narednu, Top 8 fazu takmičenja. Utiske nakon trijumfa crveno-belih je izneo glavni trener beogradskog tima, Saša Obradović. – Tokom većeg dela utakmice smo kontrolisali dešavanja na parketu i na kraju zasluženo pobedili. Skupili smo snage da dođemo do pobede u teškoj utakmici, nakon duplog kola Evrolige. Ekipi Budućnosti želim sve najbolje u nastavku