Prvi snimci sa mesta napada u Novom Sadu: Izbodeni taksista u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar (foto)

U Novom Sadu je danas u incidentu nožem povređen jedan taksista, a Duška Laketa iz Zavoda za urgentnu medicinu kaže da je muškarac (58) u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine nakon što je zadobio povrede hladnim oružjem na Grbavici u Novom Sadu.

Prema njenim rečima Hitna pomoć je poziv za ulicu Doža Đerđa 64 primila u 13.54 časova, kao i da su na licu mesta zatekli muškarca koji je povrede zadobio u predelu šake i natkolenice. TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK Prema nezvaničnim informacijama u incidentu u ulici Doža Đerđa na novosadskom naselju Grbavica, t aksistu je nožem povredila osoba koju je prevezao iz Beograda do Novog Sada. Na putu u ulici Doža Đerđa između brojeva 57 i 64 vide se tragovi krvi, a taksi vozilo