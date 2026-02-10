Prvi snimci sa mesta napada u Novom Sadu: Izbodeni taksista u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar (foto)

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Prvi snimci sa mesta napada u Novom Sadu: Izbodeni taksista u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar (foto)

U Novom Sadu je danas u incidentu nožem povređen jedan taksista, a Duška Laketa iz Zavoda za urgentnu medicinu kaže da je muškarac (58) u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine nakon što je zadobio povrede hladnim oružjem na Grbavici u Novom Sadu.

Prema njenim rečima Hitna pomoć je poziv za ulicu Doža Đerđa 64 primila u 13.54 časova, kao i da su na licu mesta zatekli muškarca koji je povrede zadobio u predelu šake i natkolenice. TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK Prema nezvaničnim informacijama u incidentu u ulici Doža Đerđa na novosadskom naselju Grbavica, t aksistu je nožem povredila osoba koju je prevezao iz Beograda do Novog Sada. Na putu u ulici Doža Đerđa između brojeva 57 i 64 vide se tragovi krvi, a taksi vozilo
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Izboden i opljačkan taksista u Novom Sadu, napadač u bekstvu

Izboden i opljačkan taksista u Novom Sadu, napadač u bekstvu

RTS pre 40 minuta
(Video) Poznato stanje izbodenog taksiste u Novom Sadu: Hitna pomoć zatekla povređenog muškarca, dovezao mušteriju iz…

(Video) Poznato stanje izbodenog taksiste u Novom Sadu: Hitna pomoć zatekla povređenog muškarca, dovezao mušteriju iz Beograda, pa napadnut

Blic pre 1 sat
Taksista uboden nožem u ruku i nogu na Grbavici, policija traga za napadačem

Taksista uboden nožem u ruku i nogu na Grbavici, policija traga za napadačem

Moj Novi Sad pre 1 sat
Incident u Novom Sadu: Izboden taksista (57) iz Beograda, u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar

Incident u Novom Sadu: Izboden taksista (57) iz Beograda, u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar

Newsmax Balkans pre 1 sat
Taksista dovezao mušteriju u novi SAD, pa opljačan i izboden Policija intenzivno traga za napadačem! Sumnja se da je ovo motiv…

Taksista dovezao mušteriju u novi SAD, pa opljačan i izboden Policija intenzivno traga za napadačem! Sumnja se da je ovo motiv (foto)

Kurir pre 1 sat
Komšije ništa nisu čule: Novi detalji napada na novosadskog taksistu, povređeni je u stabilnom stanju

Komšije ništa nisu čule: Novi detalji napada na novosadskog taksistu, povređeni je u stabilnom stanju

Dnevnik pre 1 sat
Poznato stanje izbodenog taksiste u Novom Sadu: Putnik se posvađao sa vozačem, pa ga napao nožem

Poznato stanje izbodenog taksiste u Novom Sadu: Putnik se posvađao sa vozačem, pa ga napao nožem

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadTanjugIncidentTaksista

Regioni, najnovije vesti »

Gradonačelnik Kragujevca osudio napad na Stevana Mihilovića i pozvao nadležne „da urade svoj posao“

Gradonačelnik Kragujevca osudio napad na Stevana Mihilovića i pozvao nadležne „da urade svoj posao“

Glas Šumadije pre 35 minuta
Pune ruke posla za prijepoljske saobraćajce: Pijani i drogirani za volanom, procesuirano šest vozača

Pune ruke posla za prijepoljske saobraćajce: Pijani i drogirani za volanom, procesuirano šest vozača

PP media pre 39 minuta
Direkcija za javni prevoz grada Niša : Vanredna linija 8L Trg kralja Aleksandra – Novo Groblje za Zadušnice

Direkcija za javni prevoz grada Niša : Vanredna linija 8L Trg kralja Aleksandra – Novo Groblje za Zadušnice

Gradski portal 018 pre 30 minuta
Užički naprednjaci tvrde da među njima nema raskola

Užički naprednjaci tvrde da među njima nema raskola

Ozon press pre 30 minuta
Bronzane medalje za tekvondoistkinje Asteriksa na G1 turniru u Inzbruku

Bronzane medalje za tekvondoistkinje Asteriksa na G1 turniru u Inzbruku

Gradski portal 018 pre 39 minuta