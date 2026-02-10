Starović sa predstavnikom EU: Srbija posvećena reformama i pripremi za koheziona sredstva

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razgovarao je danas u Beogradu sa zamenikom generalnog direktora za Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove Emanuelom Žiofreom.

Na sastanku se razgovaralo o napretku Srbije u reformama, Planu rasta za Zapadni Balkan, kao i o radu novoformiranog Operativnog tima za pristupanje EU. Ministar Starović je istakao da je Vlada Srbije u potpunosti posvećena sprovođenju reformi koje će doneti konkretne koristi građanima, kroz jačanje institucija i vladavine prava, kao i unapređenje ekonomskog standarda građana. U tom kontekstu, ministar je ocenio da Srbija predano radi na ispunjavanju koraka iz