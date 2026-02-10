Bajatović: Zbog radova na mreži, obustava isporuke gasa 12. februara u devet lokalnih samouprava

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je danas da će u devet gradova i opština Moravičkog i Zlatiborskog okruga, u četvrtak, 12. februara, zbog neophodnih radova na gasovodnoj mreži ta kompanija obustaviti isporuke gasa, što ne bi trebalo da traje duže od 24 sata.

Bajatović je za RTS kazao da će privremeno biti obustavljena isporuka gasa potrošačima u Čačku, Gornjem Milanovcu, Užicu, Lučanima, Požegi, Kosjeriću, Ivanjici, Arilju i Čajetini. Precizirao je da će te lokalne samouprave bez gasa biti od 6 časova ujutru do ponoći. Bajatović je naveo da je reč o isključenju devet glavnih merno-regulacionih stanica i da je prekid neophodan kako bi se otklonile „slabe tačke“ i obezbedilo bezbedno snabdevanje. „U zoni gradnje
