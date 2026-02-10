Velika šteta: Novi poraz Denver Nagetsa!

Hot sport pre 1 sat
Velika šteta: Novi poraz Denver Nagetsa!

Košarkaši Klivlend Kavalirsa napravili su veliki brejk u Koloradu i posle dramatične završnice savladali Denver Nagetse rezultatom 119:117.

U meču punom preokreta, domaćin je dugo kontrolisao ritam, ali je Klivlend u poslednjim minutima pokazao mirniju ruku i više koncentracije. Junak pobede bio je Donovan Mičel, koji je odigrao jednu od najboljih partija sezone. Bek Kavalirsa meč je završio sa 32 poena i 10 asistencija, a pobedu je potvrdio sa dva hladnokrvno pogođena slobodna bacanja na manje od sekunde do kraja. Right back at ya 🤝 pic.twitter.com/W3FNfdMtjy — Denver Nuggets (@nuggets) February 10,
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Pobedio rak i vratio se na teren: Topić uz ovacije debitovao u NBA razvojnoj ligi

Pobedio rak i vratio se na teren: Topić uz ovacije debitovao u NBA razvojnoj ligi

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Nikola Topić zaigrao posle tri meseca i kancera testisa

Nikola Topić zaigrao posle tri meseca i kancera testisa

Euronews pre 1 sat
Srpski košarkaš Nikola Topić se vratio na teren

Srpski košarkaš Nikola Topić se vratio na teren

Politika pre 51 minuta
Denver „prokockao“ prednost u poslednjih pola minuta: Jokić nije uspeo da pogodi za trijumf (VIDEO)

Denver „prokockao“ prednost u poslednjih pola minuta: Jokić nije uspeo da pogodi za trijumf (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Predivno: Nikola Topić debitovao – bolest je prošlost!

Predivno: Nikola Topić debitovao – bolest je prošlost!

Hot sport pre 1 sat
Nikola Topić odigrao prvu utakmicu posle lečenja od raka

Nikola Topić odigrao prvu utakmicu posle lečenja od raka

Radio sto plus pre 1 sat
Prelepe slike, zaigrao Nikola Topić i dobio ovacije!

Prelepe slike, zaigrao Nikola Topić i dobio ovacije!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaTwitterDenver

Sport, najnovije vesti »

Prvo oglašavanje Lindzi Von nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama

Prvo oglašavanje Lindzi Von nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama

Danas pre 1 minut
Anja Ilić pretposlednja na svom ZOI debiju, Miloš Milosavljević bez četvrtfinala

Anja Ilić pretposlednja na svom ZOI debiju, Miloš Milosavljević bez četvrtfinala

RTV pre 5 minuta
NBA: Stefon Kasl igrač nedelje na Zapadu, Džejlen Džonson najbolji na Istoku

NBA: Stefon Kasl igrač nedelje na Zapadu, Džejlen Džonson najbolji na Istoku

RTS pre 6 minuta
Nikola Jokić – razlika između velikog košarkaša i velikog čoveka

Nikola Jokić – razlika između velikog košarkaša i velikog čoveka

Sport klub pre 0 minuta
‘Ne žalim ni za čim – sanjamo i ponekad padnemo’: Lindzi Von posle preloma noge

‘Ne žalim ni za čim – sanjamo i ponekad padnemo’: Lindzi Von posle preloma noge

Južne vesti pre 5 minuta