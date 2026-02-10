Velika šteta: Novi poraz Denver Nagetsa!

Košarkaši Klivlend Kavalirsa napravili su veliki brejk u Koloradu i posle dramatične završnice savladali Denver Nagetse rezultatom 119:117.

U meču punom preokreta, domaćin je dugo kontrolisao ritam, ali je Klivlend u poslednjim minutima pokazao mirniju ruku i više koncentracije. Junak pobede bio je Donovan Mičel, koji je odigrao jednu od najboljih partija sezone. Bek Kavalirsa meč je završio sa 32 poena i 10 asistencija, a pobedu je potvrdio sa dva hladnokrvno pogođena slobodna bacanja na manje od sekunde do kraja. Right back at ya 🤝 pic.twitter.com/W3FNfdMtjy — Denver Nuggets (@nuggets) February 10,