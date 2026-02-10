Automobil udario dete kod škole u Kragujevcu: povređeno dete prevezeno u bolnicu

iKragujevac pre 8 minuta
Automobil udario dete kod škole u Kragujevcu: povređeno dete prevezeno u bolnicu

Saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno dete dogodila se danas oko 14 časova u blizini Trgovinsko-ugostiteljske škole „Toza Dragović“ u Kragujevcu.

Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo kada je putnički automobil udario dete koje je u tom trenutku prelazilo ulicu u neposrednoj blizini škole. Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, koje su povređeno dete zbrinule i hitno prevezle u Univerzitetski klinički centar Kragujevac. Trenutno nema zvaničnih informacija o stepenu povreda niti o zdravstvenom stanju deteta. Pripadnici policije
Otvori na ikragujevac.com

Povezane vesti »

Taksista iz Beograda napadnut nožem u Novom Sadu

Taksista iz Beograda napadnut nožem u Novom Sadu

Radio 021 pre 38 minuta
Muškarac povređen oštrim predmetom na Grbavici

Muškarac povređen oštrim predmetom na Grbavici

NoviSad.com pre 2 sata
Izboden i opljačkan taksista u Novom Sadu, napadač u bekstvu

Izboden i opljačkan taksista u Novom Sadu, napadač u bekstvu

RTS pre 2 sata
(Video) Poznato stanje izbodenog taksiste u Novom Sadu: Hitna pomoć zatekla povređenog muškarca, dovezao mušteriju iz…

(Video) Poznato stanje izbodenog taksiste u Novom Sadu: Hitna pomoć zatekla povređenog muškarca, dovezao mušteriju iz Beograda, pa napadnut

Blic pre 4 sati
Taksista uboden nožem u ruku i nogu na Grbavici, policija traga za napadačem

Taksista uboden nožem u ruku i nogu na Grbavici, policija traga za napadačem

Moj Novi Sad pre 4 sati
Poznato stanje izbodenog taksiste u Novom Sadu: Putnik se posvađao sa vozačem, pa ga napao nožem

Poznato stanje izbodenog taksiste u Novom Sadu: Putnik se posvađao sa vozačem, pa ga napao nožem

Mondo pre 4 sati
Taksista dovezao mušteriju u novi SAD, pa opljačan i izboden Policija intenzivno traga za napadačem! Sumnja se da je ovo motiv…

Taksista dovezao mušteriju u novi SAD, pa opljačan i izboden Policija intenzivno traga za napadačem! Sumnja se da je ovo motiv (foto)

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Taksista iz Beograda napadnut nožem u Novom Sadu

Taksista iz Beograda napadnut nožem u Novom Sadu

Radio 021 pre 38 minuta
Smrt deteta posle rutinske operacije krajnika: Ko snosi odgovornost u slučaju iz Čačka? (VIDEO)

Smrt deteta posle rutinske operacije krajnika: Ko snosi odgovornost u slučaju iz Čačka? (VIDEO)

Insajder pre 28 minuta
Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Beta pre 13 minuta
DEMOLIRAN automobil u Kopaoničkoj ulici: Vlasnik tvrdi zbog podrške studentima (FOTO)

DEMOLIRAN automobil u Kopaoničkoj ulici: Vlasnik tvrdi zbog podrške studentima (FOTO)

InfoKG pre 12 minuta
Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Serbian News Media pre 13 minuta