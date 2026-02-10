Novi Pazar sutra pod oblacima i maglom, moguća kiša i pljuskovi

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra se u Srbiji očekuje toplije vreme, ali uz izraženu košavu u pojedinim krajevima.

Vetrovito vreme zadržaće se naročito u košavskom području, dok se prestanak ovog vetra prognozira za petak. Tokom prepodneva biće pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Izuzetak će biti kotline i doline reka jugozapadne i južne Srbije, gde se očekuju magla ili niska oblačnost. U drugom delu dana doći će do postepenog naoblačenja sa zapada, koje će u večernjim satima i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti pojavu slabe kiše. Duvaće