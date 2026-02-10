Novi Pazar sutra pod oblacima i maglom, moguća kiša i pljuskovi

IndeksOnline pre 3 sata
Novi Pazar sutra pod oblacima i maglom, moguća kiša i pljuskovi

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra se u Srbiji očekuje toplije vreme, ali uz izraženu košavu u pojedinim krajevima.

Vetrovito vreme zadržaće se naročito u košavskom području, dok se prestanak ovog vetra prognozira za petak. Tokom prepodneva biće pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Izuzetak će biti kotline i doline reka jugozapadne i južne Srbije, gde se očekuju magla ili niska oblačnost. U drugom delu dana doći će do postepenog naoblačenja sa zapada, koje će u večernjim satima i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti pojavu slabe kiše.
Vremenska prognoza 11. februar 2026.

Do kada će duvati košava: Na snazi upozorenje na ekstremne vremenske uslove, evo kada prestaje olujni vetar

Stiglo novo RHMZ upozorenje: U ovaj deo Srbije stiže novi sloj snežnog pokrivača, evo do kada će duvati ledena košava

(Foto, video) Zabelela se Srbija: Sneg pada u ovim gradovima, od jutros serija udesa - poledica i ledena kiša prave haos na…

Vremenska prognoza za sredu 11. februar: Sutra nešto toplije, uz jaku košavu u Podunavlju

Novo upozorenje RHMZ: U jednom delu Srbije snežni pokrivač, u drugom ledena kiša i olujni vetar

Sneg okovao Čačak: Zimska idila donela probleme u saobraćaju

Gradonačelnik Kragujevca osudio napad na Stevana Mihilovića i pozvao nadležne „da urade svoj posao“

Pune ruke posla za prijepoljske saobraćajce: Pijani i drogirani za volanom, procesuirano šest vozača

Bronzane medalje za tekvondoistkinje Asteriksa na G1 turniru u Inzbruku

Užički naprednjaci tvrde da među njima nema raskola

Direkcija za javni prevoz grada Niša : Vanredna linija 8L Trg kralja Aleksandra – Novo Groblje za Zadušnice

