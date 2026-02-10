DEMOLIRAN automobil u Kopaoničkoj ulici: Vlasnik tvrdi zbog podrške studentima (FOTO)

Kragujevčaninu Stevanu Mihailoviću sinoć je demoliran autmobil ispred zgrade u Kopaoničkoj ulici.

On tvrdi da je to, između ostalog, zbog podrške studentima. Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku. Kragujevčanin Stevan Mihailović u Zobru je građana Erdoglija, 21. Oktobar i Stara radnička kolonija. Prema njegovim rečima, na jednom portalu je objavljen snimak njegovog automobila i na kom je u verbalnoj raspravi sa jednom osobom u selu Darosava kod Aranđelovca, dok je sa ostalim građanima davao podršku studentima, koji su pre toga, kako kaže, napradnuti