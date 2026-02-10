Bocan Harčenko: Rusija iskreno zainteresovana za strateško partnerstvo sa snažnom, suverenom Srbijom

Insajder pre 54 minuta
Ambasadror Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko ocenio je da je njegova zemlja "iskreno zainteresovana za strateško partnerstvo sa snažnom, suverenom Srbijom" i "uverena da je ovakav format odnosa u potpunosti u skladu sa interesima naših zemalja i naroda".

"Kada se držimo skupa, ne mogu nas tek tako 'otkazati', saterati u ćošak ili lišiti glasa. U kontekstu rastućih tezija na međunarodnom nivou, to posebno dobija na značaju", istakao je Harčenko u autorskom tekstu za današnje izdanje lista Politika. On je istakao da "nesloga uvek ide naruku onima koji žele da preurede svet onako kako njima odgovora, ne obazirući se pri tome na volju naroda i principe međunarodnog prava". Takođe je ocenio da "svet prolazi kroz period
N1 Info pre 44 minuta
