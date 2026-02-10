Bajernova greška košta više od tri miliona evra po golu! Njegov dolazak se nikako nije isplatio, a evo šta ga čeka

Nemački izvori tvrde da ne postoji ni najmanja mogućnost da Bajern otkupi Nikolasa Džeksona, čak i da Čelsi smanji potraživanja od dogovorenih 65.000.000 evra koliko stoji u njegovoj klauzuli.

Bajern je očigledno još letos bacio 16.500.000 evra za njegovu jednogodišnju pozajmicu, jer je Senegalac za sada dao samo pet golova, tri u Bundesligi i dva u Ligi šampiona. Kada se pogleda njegova minutaža, na terenu je proveo 637 minuta, u Bundesligi tek 441, tako da je i više nego jasno da u Bajernu ne vide njega kao adekvatnu zamenu za Harija Kejna. Bajern će u narednim mesecima tražiti pravo rešenje, Kejn je u godinama, iako ostaje, biće mu potreban odmor i