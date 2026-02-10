"Dug je put do mira" Lavrov: Pregovori o okončanju rata u Ukrajini su u toku

Kurir pre 2 sata  |  Agencije
"Dug je put do mira" Lavrov: Pregovori o okončanju rata u Ukrajini su u toku
Pregovori o okončanju rata u Ukrajini su u toku i još je dug put pred nama, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. - Više puta smo rekli da ne možemo da se prepustimo entuzijastičnom sagledavanju onoga što se dešava, da je američki predsednik Donald Tramp stavio Evropljane, ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, na njihovo mesto i zahteva da se povinuju... Sve je to lepo i u redu ako želimo da postignemo mir u Ukrajini, ali još nismo
Ključne reči

UkrajinaSergej LavrovDonald TrampRat u Ukrajiniprimirje

