Horor na Mediteranu! Nestale 53 osobe posle brodoloma kod obala Libije, među njima i dve bebe! (video)

Dve bebe su među najmanje 53 osobe koje su poginule ili se vode kao nestale nakon što je kod obale Libijepotonuo gumeni čamac sa migrantima, saopštila je Međunarodna organizacije za migracije (IOM).

IOM, agencija Ujedinjenih nacija za migracije, navela je u saopštenju da je čamac sa 55 migranata iz Afrike isplovio iz zapadnog libijskog grada Zavije nešto pre ponoći u četvrtak. Šest sati počeo je da propušta vodu i na kraju potonuo severno od grada Zuvare, saopštila je agencija. Dve žene iz Nigerijepreživele su brodolom i spasle su ih libijske vlasti, naveo je IOM. Jedna od njih rekla je da je izgubila muža, dok je druga prijavila da je izgubila svoje dve bebe.