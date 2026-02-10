Izmene u saobraćaju: Ove linije GSP menjaju trase zbog radova u Kruševačkoj

Tokom radova na sanaciji kvara na kanalizacionoj mreži u Kruševačkoj ulici, između zona raskrsnica sa Todora Dukina i Strumičkom, od 10. februara od 9 časova do 16. februara, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Kruševačke ulice na posmatranoj deonici, zbog čega će vozila javnog prevoza na linijama 25, 25P, 26 i 26N u smeru ka naseljima Kumodraž i Braće Jerković, saobraćati Ulicama Maksima Gorkog, Južni bulevar, Ustanička, Jovana Subotića i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama. Vozila će na izmenjenom delu trasa koristiti postojeća stajališta, osim stajališta „Maksima Gorkog"
