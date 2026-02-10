Ozbiljan udarac za Makabi! As izraelskog tima mora na operaciju - čeka ga višemesečna pauza!

Kurir pre 45 minuta
Ozbiljan udarac za Makabi! As izraelskog tima mora na operaciju - čeka ga višemesečna pauza!

Košarkaš Makabija iz Tel Aviva Ti Džej Lif biće podvrgnut operaciji levog ramena, zbog koje će odsustvovati sa terena nekoliko meseci, saopštio je danas izraelski klub.

Makabi je u svom saopštenju naveo i da se Lif muči sa povredom levog ramena i da će nakon operacije započeti proces rehabilitacije. Lif (28) je u Makabi došao pred početak ove sezone, u kojoj u Evroligi u proseku beleži 9,1 poen, 4,7 skokova i 1,1 asistenciju. Makabi se, nakon trijumfa nad Partizanom i Crvenom zvezdom u prošlonedeljnom duplom kolu, nalazi na 14. mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i 15 poraza, dok je u izraelskom prvenstvu prvi sa skorom 14/1.
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Kem Tomas prešao u Milvoki

Kem Tomas prešao u Milvoki

Telegraf pre 1 sat
(VIDEO) Saša Obradović posebno istakao jednog igrača svog tima: Ja se raspadam, mogu da zamislim kako je njima

(VIDEO) Saša Obradović posebno istakao jednog igrača svog tima: Ja se raspadam, mogu da zamislim kako je njima

Danas pre 3 sata
Zvezda slomila otpor Budućnosti u poslednjoj četvrtini i slavila na gostovanju u Podgorici (VIDEO)

Zvezda slomila otpor Budućnosti u poslednjoj četvrtini i slavila na gostovanju u Podgorici (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Simultanka Vašingtona za važnu pobedu Partizana pred Top 8 ABA lige

Simultanka Vašingtona za važnu pobedu Partizana pred Top 8 ABA lige

Danas pre 3 sata
Penjaroja progovorio o momentu koji je preokrenuo Partizanovu sezonu

Penjaroja progovorio o momentu koji je preokrenuo Partizanovu sezonu

Danas pre 3 sata
Sve se zna: Kako izgleda nova tabela i format ABA lige, kada se igraju večiti derbiji…

Sve se zna: Kako izgleda nova tabela i format ABA lige, kada se igraju večiti derbiji…

Danas pre 4 sati
Pomeren meč Crvene zvezde u Evroligi

Pomeren meč Crvene zvezde u Evroligi

Danas pre 8 sati

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanEvroligaMakabi

Najnovije vesti »

Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja rešenja za program razvoja prerađivačkih kapacitet

Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja rešenja za program razvoja prerađivačkih kapacitet

RTV pre 11 minuta
Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća…

Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća zverstva! (video)

Kurir pre 21 minuta
Da li je stvarnost stvarna: Zašto sve više ljudi veruje da živimo u simulaciji

Da li je stvarnost stvarna: Zašto sve više ljudi veruje da živimo u simulaciji

Telegraf pre 21 minuta
Zastava 101 pobedila na reliju Budimpešta - Bamako 2026

Zastava 101 pobedila na reliju Budimpešta - Bamako 2026

Auto blog pre 1 sat
Ozbiljan udarac za Makabi! As izraelskog tima mora na operaciju - čeka ga višemesečna pauza!

Ozbiljan udarac za Makabi! As izraelskog tima mora na operaciju - čeka ga višemesečna pauza!

Kurir pre 45 minuta