Ozbiljan udarac za Makabi! As izraelskog tima mora na operaciju - čeka ga višemesečna pauza!
Kurir pre 45 minuta
Košarkaš Makabija iz Tel Aviva Ti Džej Lif biće podvrgnut operaciji levog ramena, zbog koje će odsustvovati sa terena nekoliko meseci, saopštio je danas izraelski klub.
Makabi je u svom saopštenju naveo i da se Lif muči sa povredom levog ramena i da će nakon operacije započeti proces rehabilitacije. Lif (28) je u Makabi došao pred početak ove sezone, u kojoj u Evroligi u proseku beleži 9,1 poen, 4,7 skokova i 1,1 asistenciju. Makabi se, nakon trijumfa nad Partizanom i Crvenom zvezdom u prošlonedeljnom duplom kolu, nalazi na 14. mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i 15 poraza, dok je u izraelskom prvenstvu prvi sa skorom 14/1.