Žena iz Barajeva već legalizovala kuću! "Konačno svoj na svome" daje rezultate, stižu prva rešenja po novom zakonu
Kurir pre 13 minuta
Žiteljka beogradskog naselja Barajevo prva je vlasnica "divljih kvadrata" koja je i zvanično postala "svoja na svome".
Njena kuća, kako se nezvanično saznaje, prvi je nelegalni objekat koji je po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, već 6. februara upisan u Katastar. Prema nezvaničnim informacijama, već 200 prijava je obrađeno i građani koji su ih podnosili su dobili naloge da uplate naknade za upis u vlasničke knjige. Kod ovih prijava, nije bilo nikaklvih sumnji u verodostojnost podataka i nije bilo prepreka da se one