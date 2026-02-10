Stiglo skoro 2,5 miliona prijava za legalizaciju, Novi Sad u vrhu po broju zahteva

Juče u ponoć je istekao rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, odnosno programa pod nazivom "Svoj na svome".

Radio-televizija Srbije javlja da je do isteka roka pristiglo 2,47 miliona prijava građana. Najviše prijavljenih objekata ima u Beogradu i to u gradskim opštinama Palilula i Zemun, a slede gradovi Niš, Kragujevac i Novi Sad. Rok za prijavu za upis objekata prvobitno je bio 5. februar, ali je produžen za tri dana. Nadležni su za RTS naveli da je u poslednja tri dana, za koliko je produžen rok programa, dostavljeno preko 13 odsto prijava ukupnog broja prijava.