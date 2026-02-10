Taksista uboden nožem u ruku i nogu na Grbavici, policija traga za napadačem

Taksista iz Beograda star 57 godina, izboden je u Ulici Doža Đerđa kod broja 64 na Grbavici u Novom Sadu.

Prema nepotvrđenim informacijama koje su objavljene na Instagram profilu 192.rs, taksista je dovezao napadača iz Beograda u Novi Sad, a dolaskom na mesto gde je napadač trebalo da izađe, on je potegao nož na taksistu i nakon kraćeg rvanja ubo ga je u nogu i ruku. Nakon toga je pobegao ka ulici cara Dušana. Na sebi je imao crnu jaknu, crne pantalone i crne cipele i ima kraću frizuru. Opsežna potraga za napadačem je u toku. Prema rečima doktorke Duške Lakete iz