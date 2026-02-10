"Izvinite, ja se ne sećam": Ovakvog Jokića skoro nismo videli posle poraza

Mondo pre 12 minuta  |  Milutin Vujičić
"Izvinite, ja se ne sećam": Ovakvog Jokića skoro nismo videli posle poraza

Srpski košarkaš Nikola Jokić upisao je prethodne noći još jedan tripl-dabl u NBA ligi, međutim to na kraju nije bilo dovoljno da Nagetsi dođu do pobede.

Klivlend je u "Bol areni" trijumfovao 119:117, a jedan od krivaca za poraz je upravo Jokić koji je prvo izgubio loptu na tridesetak sekundi do kraja, da bi potom i promašio šut za pobedu. "Samo sam izgubio loptu i otišla je tamo kod njih... Hteo sam da šutiram i okrenula se, tako da je to moja greška, nisam hteo da dodam loptu. Probao sam da šutiram, ne znam da li sam fauliran, verovatno jesam, ali svakako nije dosuđen faul. Ne mislim da ima veliki uticaj to što
