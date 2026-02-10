RHMZ objavio tri ozbiljna upozorenja: Srbiju pogađa vremenski haos

Mondo pre 7 minuta  |  Mihajlo Sfera
RHMZ objavio tri ozbiljna upozorenja: Srbiju pogađa vremenski haos

Tokom jutra, večeri i noći očekuju se susnežica i sneg, dok će tokom dana padati kratkotrajna kiša, koja će se u oblasti Homolja i Pomoravlja lokalno lediti na tlu.

U nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine formiraće se snežni pokrivač visine od 5 do 15 centimetara, dok će na planinama lokalno biti i viši, navodi se u prognozi RHMZ-a. Prema vremenskoj prognozi, Duvaće slab do umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, dok se na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuje olujni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se od -1 °C u Timočkoj Krajini, gde se prognozira ledeni dan, do oko 10 °C na jugu
