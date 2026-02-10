Dr Dabić izašao pred nezadovoljne građane: Ako će moja ostavka da reši problem, nije nikakav problem da je podnesem

ČAČAK – Direktor Opšte bolnice u Čačku dr Dejan Dabić izašao je večeras pred građane koji su drugi dan zaredom u krugu te zdravstvene ustanove protestovali tražeći odgovore na pitanje ko je kriv za smrt četvorogodišnje devojčice Eme M, preminule nakon operacije krajnika koja je trebalo da bude rutinska.

On je rekao da je odmah nakon što je od načelnice službe anesttezije dobio informaciju da je devojčica preminula, obavestio Ministarstvo zdravlja i Zdravstvenu inspekciju. On je istakao da ni komisija koja je oformljena u okviru bolnice nije ustanovila propuste u lečenju, toku operacije i anestezije. Pojedii okupljeni zatražili su od dr Dabića da podnesu ostavku, na šta je on rekao da to nije problem ako će ta ostavka rešiti problem. Izvor. Morava info
