Bratina: Moguća nova procedura za izbor REM-a samo glasanjem u Skupštini, bez pregovora

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina izjavio je danas da "ima saznanja" da će čitava procedura za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) - biti ponovljena. "Mislim da će ova sledeća procedura ići bez ikakvih pregovora, nego samo na glasanje (u Skupštini).

To bi bilo najpravednije, ako se već članovi Saveta REM-a biraju u Skupštini, onda Skupština treba da ih izabrere slobodnim glasanjem", rekao je Bratina za Radio-televiziju Srbije. On je kazao da se njemu lično ne dopada što Srbija sada nema telo koje može da zaštiti gledaoce od različitih prekršaja, a na pitanje ko onda trenutno snosi odgovornost, ministar je kazao da - "ne snosi niko, jer je REM zadužen za to", dodajući da bi voleo da je njegovo ministarstvo