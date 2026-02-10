CLS: Sekretar za komunalne i stambene poslove podneo ostavku, rasulo u gradskoj upravi

Doskorašnji sekretar za komunalne i stambene poslove Beograda Rajko Tanasijević podneo je ostavku na tu funkciju, u tajnosti i bez medijskog oglašavanja, a na to mesto je kao vršilac dužnosti postavljena Olivera Milutinović, i to sa mandatom od samo mesec dana, saopštio je jutros Centar za lokalnu samoupravu.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove je jedan od najvažnijih u glavnom gradu, a pod njegovom ingerencijom je i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, pa je neobično da se ostavka ključnog čoveka drži u tajnosti i bez obrazloženja, saopštava CLS. Inače, do ostavke je došlo samo nekoliko dana nakon što je Centar za lokalnu samoupravu oštro kritikovao Rajka Tanasijevića zbog kašnjenja probijanja podvožnjaka u Bulevaru Crvene armije na Novom