CLS: Sekretar za komunalne i stambene poslove podneo ostavku, rasulo u gradskoj upravi

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Doskorašnji sekretar za komunalne i stambene poslove Beograda Rajko Tanasijević podneo je ostavku na tu funkciju, u tajnosti i bez medijskog oglašavanja, a na to mesto je kao vršilac dužnosti postavljena Olivera Milutinović, i to sa mandatom od samo mesec dana, saopštio je jutros Centar za lokalnu samoupravu.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove je jedan od najvažnijih u glavnom gradu, a pod njegovom ingerencijom je i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, pa je neobično da se ostavka ključnog čoveka drži u tajnosti i bez obrazloženja, saopštava CLS. Inače, do ostavke je došlo samo nekoliko dana nakon što je Centar za lokalnu samoupravu oštro kritikovao Rajka Tanasijevića zbog kašnjenja probijanja podvožnjaka u Bulevaru Crvene armije na Novom
Serbian News Media pre 14 minuta
Beta pre 54 minuta
Nedeljnik pre 1 sat
Danas pre 54 minuta
Radio sto plus pre 39 minuta
