Državni sekretar: Prva rešenja za upis svojine u narednim danima, veštačka inteligencija radi na uparivanju podataka

Prva rešenja za upis svojine građani mogu da očekuju već u narednim danima, potvrdio je Ranko Šekularac, državni sekretar u resornom ministarstvu.

Kaže da će veštačka inteligencija u velikoj meri raditi na uparivanju podataka. Prijavu za upis svojine "Svoj na svome" podnelo je skoro dva i po miliona građana. Ranko Šekularac kaže da je rok za primedbe mesec dana, a da prva rešenja prijave za upis svojine, gde nema pritužbi, građani mogu očekivati već u narednih nekoliko dana na svojim kućnim adresama, prenosi RTS. "Kolege iz agencije su spremne i u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti, ali i u pogledu