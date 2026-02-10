Tužioci: Tači i saoptuženi vođe zločinačkog udruženja protiv svih koji su se protivili OVK

U nastavku završne reči na haškom suđenju bivšem lideru OVK Hašimu Tačiju i trojici saoptuženih za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji, 1998-99, tužioci su naznačili da su optuženi, kao ključni članovi Glavnog štaba OVK, bili vođe udruženog zločinačkog poduhvata protiv svih koje su proglasili za protivnike OVK.

Za zlodela nad Srbima, Romima i Albancima "kolaboracionistima" u više od 40 pritvora na Kosovu i na severu Albanije, zajedno sa Tačijem su optuženi Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići. Za sve optužene, glavna tužiteljka Kimberli Vest juče je, na početku završne reči, zatražila kaznu od po 45 godina zatvora. Tužilac Metju Holing danas je optužene Tačija, Veseljija i Seljimija označio kao osnivače OVK iz 1992-93 godine. Sa položaja koji su, u narednim