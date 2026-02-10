Tužioci: Tači i saoptuženi vođe zločinačkog udruženja protiv svih koji su se protivili OVK

N1 Info pre 54 minuta  |  Beta
Tužioci: Tači i saoptuženi vođe zločinačkog udruženja protiv svih koji su se protivili OVK

U nastavku završne reči na haškom suđenju bivšem lideru OVK Hašimu Tačiju i trojici saoptuženih za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji, 1998-99, tužioci su naznačili da su optuženi, kao ključni članovi Glavnog štaba OVK, bili vođe udruženog zločinačkog poduhvata protiv svih koje su proglasili za protivnike OVK.

Za zlodela nad Srbima, Romima i Albancima "kolaboracionistima" u više od 40 pritvora na Kosovu i na severu Albanije, zajedno sa Tačijem su optuženi Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići. Za sve optužene, glavna tužiteljka Kimberli Vest juče je, na početku završne reči, zatražila kaznu od po 45 godina zatvora. Tužilac Metju Holing danas je optužene Tačija, Veseljija i Seljimija označio kao osnivače OVK iz 1992-93 godine. Sa položaja koji su, u narednim
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Haško tužilaštvo: Tači i ostali lideri OVK vođe udruženog zločinačkog poduhvata

Haško tužilaštvo: Tači i ostali lideri OVK vođe udruženog zločinačkog poduhvata

Bujanovačke pre 9 minuta
Hag: Specijalizovano tužilaštvo okončalo završnu reč; Vest: Tražimo da optuženi odgovaraju

Hag: Specijalizovano tužilaštvo okončalo završnu reč; Vest: Tražimo da optuženi odgovaraju

RTV pre 1 sat
Niko nije iznad pravde: Tužilaštvo u Hagu završilo iznošenje završnih reči na suđenju bivšim liderima OVK-a

Niko nije iznad pravde: Tužilaštvo u Hagu završilo iznošenje završnih reči na suđenju bivšim liderima OVK-a

Insajder pre 1 sat
Tužilaštvo u Hagu iznosi završnu reč: "Tači se direktno zalagao za ostvarivanje zajedničkog zločinačkog cilja"

Tužilaštvo u Hagu iznosi završnu reč: "Tači se direktno zalagao za ostvarivanje zajedničkog zločinačkog cilja"

NIN pre 1 sat
Tražimo da optuženi odgovaraju! – Izneta završna reč na suđenju bivšim vođama tzv. OVK

Tražimo da optuženi odgovaraju! – Izneta završna reč na suđenju bivšim vođama tzv. OVK

Sputnik pre 1 sat
Završne reči tužilaštva u Hagu: "Optuženi bili ključni članovi štaba OVK, postojao je njihov umišljaj"

Završne reči tužilaštva u Hagu: "Optuženi bili ključni članovi štaba OVK, postojao je njihov umišljaj"

Newsmax Balkans pre 55 minuta
Specijalizovano tužilaštvo okončalo završnu reč u slučaju protiv vođa OVK; "Tražimo da optuženi odgovaraju"

Specijalizovano tužilaštvo okončalo završnu reč u slučaju protiv vođa OVK; "Tražimo da optuženi odgovaraju"

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoHašim TačiAlbanijaOVKKadri Veselji

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Izvoz 15 do 30 miliona boca godišnje u Kinu bio bi spas za domaće vinarstvo, za nižu cenu flaša potrebna i niža cena…

Vučić: Izvoz 15 do 30 miliona boca godišnje u Kinu bio bi spas za domaće vinarstvo, za nižu cenu flaša potrebna i niža cena gasa

Danas pre 10 minuta
Vjosa Osmani zakazala konstitutivnu sednicu novog saziva skupštine u Prištini

Vjosa Osmani zakazala konstitutivnu sednicu novog saziva skupštine u Prištini

RTS pre 10 minuta
Haško tužilaštvo: Tači i ostali lideri OVK vođe udruženog zločinačkog poduhvata

Haško tužilaštvo: Tači i ostali lideri OVK vođe udruženog zločinačkog poduhvata

Bujanovačke pre 9 minuta
Duga ruka talibana pruža se sve do Nemačke

Duga ruka talibana pruža se sve do Nemačke

NIN pre 5 minuta
Hag: Specijalizovano tužilaštvo okončalo završnu reč; Vest: Tražimo da optuženi odgovaraju

Hag: Specijalizovano tužilaštvo okončalo završnu reč; Vest: Tražimo da optuženi odgovaraju

RTV pre 1 sat