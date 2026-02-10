Zastupnik Tačijevih žrtava: OVK uništila srpsku zajednicu u Orahovcu kao nepoželjan teret

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Zastupnik Tačijevih žrtava: OVK uništila srpsku zajednicu u Orahovcu kao nepoželjan teret

Zastupnik žrtava Sajmon Loz rekao je danas, na haškom suđenju bivšem vođi OVK Hašimu Tačiju i saoptuženima za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji, da je OVK u leto 1998. uništila srpsku zajednicu u Orahovcu kao "nepoželjan teret".

Opisujući otmicu na stotine orahovačkih Srba, od kojih je nekoliko desetina ubijeno u rukama OVK, u julu 1998, zastupnik Loz je ocenio da je to "zločin protiv cele srpske zajednice" koju su pripadnici OVK uništili kao "nepoželjan teret". Za zlodela nad Srbima, Romima i Albancima "kolaboracionistima" u više od 40 pritvora na Kosovu i na severu Albanije, 1998-99, zajedno sa Tačijem su optuženi Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići. Svi su bili vodeći članovi
