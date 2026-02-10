Đedović Handanović razgovarala sa Žofreom o reformama i investicijama u energetskom sektoru

Nedeljnik pre 5 sati
Đedović Handanović razgovarala sa Žofreom o reformama i investicijama u energetskom sektoru
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa zamenikom direktora za Zapadnu Evropu u EEAS Emanuelom Žofreom o planiranim investicijama i sprovođenju reformi u energetskom sektoru. „Srbija je prva i do sada jedina iz našeg regiona ispunila uslove za pristup jedinstvenom tržištu električne energije EU i uvereni smo da ćemo među prvima postati deo zajedničkog tržišta. Predano radimo i na reformama u gasnom sektoru koje su važan deo
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Brnabić sa Žiofreom o evropskim integracijama Srbije

Brnabić sa Žiofreom o evropskim integracijama Srbije

RTV pre 1 sat
Brnabić sa Žiofreom o napretku Srbije na putu ka EU

Brnabić sa Žiofreom o napretku Srbije na putu ka EU

Euronews pre 37 minuta
Đedović Handanović: Srbija jedina u regionu ispunila uslove za pristup jedinstvenom tržištu električne energije EU

Đedović Handanović: Srbija jedina u regionu ispunila uslove za pristup jedinstvenom tržištu električne energije EU

Forbes pre 4 sati
Đedović Handanović sa Žiofreom o reformama i investicijama u energetskom sektoru

Đedović Handanović sa Žiofreom o reformama i investicijama u energetskom sektoru

Blic pre 4 sati
Nemanja Starović sa Emanuelom Žiofreom o reformama

Nemanja Starović sa Emanuelom Žiofreom o reformama

Danas pre 4 sati
Starović sa Žiofreom: Srbija se priprema da bude kredibilna i uspešna članica EU

Starović sa Žiofreom: Srbija se priprema da bude kredibilna i uspešna članica EU

RTS pre 5 sati
Starović sa predstavnikom EU: Srbija posvećena reformama i pripremi za koheziona sredstva

Starović sa predstavnikom EU: Srbija posvećena reformama i pripremi za koheziona sredstva

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EU

Politika, najnovije vesti »

Održan prvi sastanak na najvišem nivou predstavnika Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji

Održan prvi sastanak na najvišem nivou predstavnika Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji

Insajder pre 7 minuta
FTN-u dat rok od 30 dana da se iseli ili potpiše ugovor sa prištinskim univerzitetom

FTN-u dat rok od 30 dana da se iseli ili potpiše ugovor sa prištinskim univerzitetom

N1 Info pre 2 minuta
Albanac pisao grafite mržnje, pa upao u vrtić pun srpske dece Incident u Lipljanu: Meštani uznemireni

Albanac pisao grafite mržnje, pa upao u vrtić pun srpske dece Incident u Lipljanu: Meštani uznemireni

Blic pre 13 minuta
Čak 30 odsto birača još nije sigurno za koga će glasati! Najnovije istraživanje agencije "Faktor plus" o unutrašnjoj i…

Čak 30 odsto birača još nije sigurno za koga će glasati! Najnovije istraživanje agencije "Faktor plus" o unutrašnjoj i spoljnoj politici Srbije: Građani najpozitivnije ocenili saradnju sa Emiratima, Rusijom i Kinom - drastično slabije sa EU i SAD

Blic pre 13 minuta
Ministar Starović tvrdi da se teži podizanju efikasnosti reformi na evropskom putu Srbije

Ministar Starović tvrdi da se teži podizanju efikasnosti reformi na evropskom putu Srbije

Serbian News Media pre 3 minuta