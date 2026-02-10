Pobedio rak i vratio se na teren: Topić uz ovacije debitovao u NBA razvojnoj ligi

Newsmax Balkans pre 3 sata
Srpski košarkaš Nikola Topić debitovao je u NBA razvojnoj (G) ligi za ekipu Oklahoma Siti Blu, razvojni tim Tandersa, posle oporavka od povrede kolena i lečenja od raka testisa.

Košarkaši Oklahoma Siti Blua su posle produžetka na svom terenu pobedili ekipu Sijuks Fols Skajforsa rezultatom 137:135. Topić je na terenu proveo 16 minuta, a za to vreme zabeležio je sedam poena, sedam asistencija i jedan skok. Navijači su ulazak srpskog košarkaša na teren u "Pejkom centru" pozdravili ovacijama i aplauzom. Oklahoma je 2024. godine izabrala Topića kao 12. pika na NBA draftu. Kako prenosi AP, Oklahoma je izabrala srpskog košarkaša iako je dva
