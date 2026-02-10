Radovi u Kruševačkoj: Deo ulice zatvoren do 16. februara, izmenjene GSP linije

Deo Kruševačke ulice od 10. do 16. februara biće zatvoren za saobraćaj zbog sanacije kvara na uličnoj fekalnoj kanalizacionoj mreži i kanalizacionom kućnom priključku, a u istom periodu doći će i do promena rada linija javnog gradskog prevoza.

U Kruševačkoj ulici kod broja 36 došlo je do pomenutog kvara, a zbog navedenog kvara došlo je do ugrožavanja kolovozne konstrukcije, kao i dovođenja u opasnost učesnika u saobraćaju. Ekipe Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" u devet časova započeće sa radovima na hitnoj sanaciji kvara zbog sprečavanja mogućih posledica i vraćanja u funkciju kanalizacione mreže. U saopštenju tog preduzeća navodi se da će zbog lokacije na kojoj se izvode