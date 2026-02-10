Radovi u Kruševačkoj: Deo ulice zatvoren do 16. februara, izmenjene GSP linije

Newsmax Balkans pre 6 minuta  |  Newsmax Balkans
Radovi u Kruševačkoj: Deo ulice zatvoren do 16. februara, izmenjene GSP linije

Deo Kruševačke ulice od 10. do 16. februara biće zatvoren za saobraćaj zbog sanacije kvara na uličnoj fekalnoj kanalizacionoj mreži i kanalizacionom kućnom priključku, a u istom periodu doći će i do promena rada linija javnog gradskog prevoza.

U Kruševačkoj ulici kod broja 36 došlo je do pomenutog kvara, a zbog navedenog kvara došlo je do ugrožavanja kolovozne konstrukcije, kao i dovođenja u opasnost učesnika u saobraćaju. Ekipe Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" u devet časova započeće sa radovima na hitnoj sanaciji kvara zbog sprečavanja mogućih posledica i vraćanja u funkciju kanalizacione mreže. U saopštenju tog preduzeća navodi se da će zbog lokacije na kojoj se izvode
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Deo Kruševačke ulice od danas zatvoren zbog sanacije kvara, promena rada GSP linija

Deo Kruševačke ulice od danas zatvoren zbog sanacije kvara, promena rada GSP linija

Euronews pre 6 minuta
Ako koristite linije 25 i 26, spremite se na promene: Zatvara se ključna ulica u centru Beograda

Ako koristite linije 25 i 26, spremite se na promene: Zatvara se ključna ulica u centru Beograda

Mondo pre 51 minuta
Radovi u Kruševačkoj ulici menjaju putanju četiri linije gradskog prevoza

Radovi u Kruševačkoj ulici menjaju putanju četiri linije gradskog prevoza

Politika pre 56 minuta
Izmene u saobraćaju: Ove linije GSP menjaju trase zbog radova u Kruševačkoj

Izmene u saobraćaju: Ove linije GSP menjaju trase zbog radova u Kruševačkoj

Kurir pre 1 sat
Zatvara se Kruševačka, menjaju se trase više linija! Izmene u javnom prevozu od 10. februara

Zatvara se Kruševačka, menjaju se trase više linija! Izmene u javnom prevozu od 10. februara

Kurir pre 3 sata
Izmene linija gradskog prevoza zbog radova u Kruševačkoj ulici

Izmene linija gradskog prevoza zbog radova u Kruševačkoj ulici

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GSP

Beograd, najnovije vesti »

Radovi u Kruševačkoj: Deo ulice zatvoren do 16. februara, izmenjene GSP linije

Radovi u Kruševačkoj: Deo ulice zatvoren do 16. februara, izmenjene GSP linije

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Deo Kruševačke ulice od danas zatvoren zbog sanacije kvara, promena rada GSP linija

Deo Kruševačke ulice od danas zatvoren zbog sanacije kvara, promena rada GSP linija

Euronews pre 6 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u dve saobraćajne nesreće u Beogradu

Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u dve saobraćajne nesreće u Beogradu

Insajder pre 51 minuta
Dve osobe teško povređene u saobraćajnim nesrećama u Beogradu

Dve osobe teško povređene u saobraćajnim nesrećama u Beogradu

N1 Info pre 46 minuta
Dve teške saobraćajne nezgode u Beogradu: Jedan sleteo sa puta, drugi udario u banderu

Dve teške saobraćajne nezgode u Beogradu: Jedan sleteo sa puta, drugi udario u banderu

Dnevnik pre 21 minuta